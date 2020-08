Rischio crollo da non escludere: via Esterna Strazzasiti è ancora pericolante

A distanza di più di un anno e mezzo dall'ultimo sopralluogo, la strada versa ancora in condizioni critiche. LE FOTO

MONREALE, 12 agosto – Triste da dire, ma è proprio un bel "nullla di fatto" in piena regola. A rimetterci però sono quegli stessi residenti che ormai, purtroppo, hanno esaurito la parole - dopo tutto questo tempo passato - per esprimere il proprio disappunto nei confronti di chi, quella strada, dovrebbe provvedere a renderla sicura.

Altrettanto triste è constatare come nulla di nuovo possa registrarsi. Di migliore senza dubbio non c'è niente, a giudicare dal nostro occhio che ieri ha voluto direttamente constatare le condizioni del tratto stradale. Spaccata e lesionata sul ciglio destro della carreggiata, peraltro assente dell'apposito guardrail, e con numerosissimi avallamenti che si alternano a buche praticamente impossibili da evitare (specialmente se avvolti completamente nel buio delle ore notturne, dato che la strada è priva da tempo immemore di illuminazione), via Esterna Strazzasiti rischia veramente di crollare da un momento all'altro, trascinandosi dietro - a giudicare dall'ampiezza delle lesioni - quasi la metà della strada.

"L'ultimo sopralluogo, effettuato il 6 gennaio 2019, non è poi sfociato nella risoluzione definitiva del problema" lamentano i residenti, consci di quanto quel tratto sia estremamente pericoloso non solo per la possibilità che frani da un momento all'altro anche per infiltrazioni d'acqua nelle giornate di pioggia, ma anche per il rischio incidente al quale si sottopone chiunque decida coraggiosamente di percorrerla. Non sono infatti nuovi episodi di cadute da veicoli leggeri, come motori e biciclette. Finora nulla di grave. Già, finora. Ma la speranza che la fortuna giri ancora dalla parte giusta si assottiglia ogni giorno che passa.