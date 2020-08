Dalla Regione 5 milioni per la manutenzione straordinaria del Cres

Il centro diventerà la sede palermitana del Cefpas

MONREALE, 17agosto – Dala Regione arrivano cinque milioni di euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento dell’edificio dell’ex Cres, che diventerà la sede di Palermo del Cefpas, il Centro per la Formazione e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Sicilia.

A comunicarlo è l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza, che ha inserito il finanziamento nel quadro di un provvedimento più grosso da 120 milioni di euro con il quale vengono finanziati diversi interventi in tutta la Sicilia per quel che riguarda l’edilizia sanitaria.

“Oggi raccogliamo il felice risultato di un lungo ed impegnativo lavoro – commenta sul suo profilo facebook il sindaco Alberto Arcidiacono – Continua a crescere l’entusiasmo per un progetto di crescita e di rilancio della nostra città in cui ognuno è chiamato a contribuire. È dovuto il ringraziamento per l’operato dell’assessore Ruggero Razza che ancora una volta ha mostrato grande attenzione per questo territorio”.

Secondo l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, “si evidenzia come il quadro complessivo degli investimenti tra quelli ordinari, quelli previsti dall’art. 20 della l. 67/88, quelli affidati a fondi extraregionali e comunitari, quelli realizzati con il PSN 2018-2019, non stia tralasciando nessuna provincia, puntando in modo forte su quelle aree che erano sta del tutto abbandonate”.

Il piano di lavoro, tuttavia, non è ancora completo: “Entro i prossimi mesi – aggiunge l'assessore Razza – procederemo ad ulteriori interventi. Complessivamente l’obiettivo è impegnare integralmente le risorse disponibili, realizzando quei grandi centri di eccellenza che potranno realizzare il più grande cluster sanitario nel meridione d’Italia e d’Europa”.