Rientro a scuola, autocertificazione per studenti e personale scolastico

Studenti e personale scolastico dovranno autocertificare di non essere persona ''potenzialmente'' affetta da Covid-19

MONREALE, 7 settembre – Tra le misure organizzative generali per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, arriva anche l'autocertificazione sullo stato di salute per tutto il personale scolastico e gli studenti.

In particolare, come ormai noto, resta punto fermo per poter ritornare a scuola in presenza il rispetto di alcune condizioni essenziali ed obbligatorie: l'assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti, l'assenza di contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni, non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e non provenire da zone a rischio di contagio da meno di due settimane.

Proprio per questo, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il personale delle scuole e gli studenti dovranno produrre alle istituzioni scolastiche un'autocertificazione in cui si dichiari di non essere persona ''potenzialmente'' affetta da Covid-19 - questa la formula utilizzata dal ministero nelle indicazioni diramate alle scuole - e di non incorrere in nessuna situazione in contrasto con i prerequisiti fondamentali per il ritorno fra i banchi di scuola.

Tale misura sarà accompagnata dalla sottoscrizione, all'interno del patto di corresponsabilità ''scuola-famiglia'', di apposita indicazione con cui le famiglie dovranno farsi parte attiva e responsabile nel vigilare sulla temperatura corporea degli alunni, facendo restare a casa coloro i quali presentino temperatura superiore ai 37,5°.

Tale aspetto assume una rilevanza strategica dal momento che, come previsto, all'ingresso della scuola non sarà obbligatoria la misurazione della temperatura corporea. Tra l'altro sarà facoltà del dirigente scolastico fare ripresentare l'autocertificazione anche in periodi diversi dell'anno o con intervalli periodici regolari.

Infine sarà necessario per le scuole attuare azioni formative rivolte a tutto il personale scolastico sulle modalità per individuare i sintomi parainfluenzali.