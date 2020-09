Incrocio tra via Roma e via Agonizzanti: “Uno specchio parabolico? In effetti ci starebbe”

La proposta lanciata da un commerciante a tutela dei pedoni: “ La mancanza della segnaletica potrebbe causare sinistri ”

MONREALE, 10 settembre – Critico il nodo che riguarda l’intersezione delle due arterie del centro storico, le vie Agonizzanti e Roma, sede quest’ultima di diverse attività commerciali.

A tal proposito, ad intervenire sulla questione è stato uno degli esercenti, proponendo l’installazione di uno specchio stradale che permetterebbe ad automobilisti e motociclisti di avere una visuale completa in prossimità dell’incrocio, tutelando così i cittadini all’interno del percorso pedonale. In diverse occasioni, abbiamo avuto la possibilità di riscontrare, attraverso l’udito, frenate improvvise: in effetti, i veicoli provenienti dalla via Agonizzanti – strada che marca ad ovest la piazza Guglielmo II – in mancanza di segnaletica stradale che disciplini la viabilità del traffico nella medesima arteria e, inoltrandosi presso la salita Sant’Antonio, rischiano di impattare sui pedoni che percorrono in salita la via Roma, ostacolati frattanto dalla visuale limitata dall’edificio esistente.

Tuttavia, l’attenzione posta in merito alla criticità dell’incrocio, viene posta da uno dei commercianti: “Durante le ore lavorative – afferma il titolare di un’attività – assistiamo spesso a questi episodi. È noto a tutti che la via Roma gode di un percorso pedonale, ma l’incolumità del cittadino non può essere affidata al buon senso. L’installazione di uno specchio convesso in prossimità dell’angolo della chiesa – Sant’Antonio, ndr – garantirebbe ad automobilisti e motociclisti una visuale a 360°. Insomma, meglio prevenire che curare”.