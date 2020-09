Di nuovo rifiuti all’abbeveratoio di via Pietro Novelli: era stato pulito da poco

A bonificarlo erano stati i volontari di “Basta Crederci”. LE FOTO

MONREALE, 12 settembre – “Dopo questo orrendo periodo di lockdown saremo persone migliori” diceva qualcuno in televisione durante il periodo della quarantena forzata. Purtroppo, però, per qualcuno non è stato così.

A distanza di poche settimane dalla pulizia dell’abbeveratoio in via Pietro Novelli ,da parte dei volontari di “Basta Crederci” , tutta la zona è stata sporcata da ignoti, che secondo le dichiarazioni di alcuni residenti della zona, scendono col favore delle tenebre per riempire centinaia di bidoni , lasciando anche la loro spazzatura accanto al vicino abbeveratoio, che ricordiamo essere un vero e proprio monumento di Monreale risalente al 1936.

Parole di sconforto quelle del cittadino attivo Piero Faraci, che assieme ai volontari di “Basta Crederci”, ormai da mesi puliscono e rendono decoro alla nostra cittadina. Va ricordato, infine, che l’abbandono selvaggio di rifiuti all’interno della vasca ne determina l’occlusione, facilitando l’allagamento della zona circostante.