Parcheggia male la macchina, maxi ingorgo blocca la via Kennedy per 20 minuti

Forti ripercussioni sul traffico cittadino

MONREALE, 16 settembre – Il normale silenzio che caratterizza la tranquilla Via Kennedy durante le ore del pranzo oggi è stato stroncato dal frastuono dei clacson di decine di macchine, bloccate in un gigantesco ingorgo senza saperne la causa scatenante.

Un autobus non riusciva a svoltare per via Archimede, come solitamente fa per raggiungere il centro di Palermo.

Non è la prima volta che capita un episodio così spiacevole e fastidioso. Tante altre volte, infatti, quel luogo è stato teatro lunghi e rumorosi ingorghi, anche – probabilmente – non di queste proporzioni.

L’autobus era impossibilitato a girare per colpa di una macchina, parcheggiata maldestramente sopra le strisce pedonali, che ricordiamo, impediscono la sosta momentanea o lunga a qualsiasi mezzo.

Quasi repentino l’intervento delle forze dell’ordine che, dietro segnalazione, si sono recati nel luogo dell’infrazione, multando la macchina che a causato tale contrattempo.

E alla fine, il proprietario accortosi di essere in torto, ha prontamente tolto la sua macchina, facendo riprendere il normale flusso del traffico.

Il fatto, come spesso accade, ha avuto, purtroppo, pesanti ripercussioni su tutto il traffico cittadino.