Monreale, bus navetta gratis per le feste natalizie

Collegherà il centro storico con il parcheggio comunale

MONREALE, 17 dicembre – Il fine è quello di agevolare gli spostamenti all’interno della città per favorire il commercio caratterizzato dal tradizionale shopping natalizio.

Con questa motivazione, unita a quella di incrementare l’arrivo di turisti e visitatori, l’amministrazione comunale ha istituto un servizio di bus navetta che sarà effettuato tutti i giorni dalle 16 alle 20. Partirà dal parcheggio comunale “Torres”, presso cui è possibile parcheggiare per tutte le festività, fino al 15 gennaio, al solo costo di un euro, sempre dalle 16 alle 24.

Fino al 6 gennaio, il bus della ditta Giordano collegherà il parcheggio Torres al centro urbano, precisamente a Largo Canale. “Questa iniziativa - si legge in una nota – mira a incoraggiare i residenti a lasciare l’auto nel parcheggio e a raggiungere comodamente il cuore della città, semplificando l’accesso alle attività commerciali e ai numerosi eventi del calendario natalizio promossi da commercianti, associazioni e dall’amministrazione comunale.

Questi il percorso e gli orari della navetta: Parcheggio Torres – Via Biagio Giordano – Via Gravina – Via della Repubblica – Largo Canale – Via Venero – Via della Repubblica – Via Gravina – Via B.Giordano – Parcheggio Torres. In caso di difficoltà di transito in salita su Via Gravina, il percorso alternativo sarà: Via Biagio Giordano – Via Aldo Moro, per poi riprendere il tragitto standard. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 20. Inoltre, la navetta sarà operativa anche nelle domeniche 15, 22 e 29 dicembre 2024, e il 5 gennaio 2025. Il servizio sarà sospeso nelle giornate dell’8, 25 e 26 dicembre 2024, e del 1° gennaio 2025. Il progetto è stato definito grazie alla collaborazione delle Autolinee Giordano alla quale va il ringraziamento dell’amministrazione comunale.