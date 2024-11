Ognissanti, intenso ma regolare l'afflusso al cimitero

Disposto il consueto senso di marcia per raggiungere il sito

MONREALE, 1 novembre – E' cominciato stamattina il lungo weekend al cimitero di Monreale, tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei defunti.

Intenso, ma regolare l'afflusso dei visitatori che si sono recati (e continueranno a recarsi) nel sito per rendere omaggio ai propri cari estinti. Nei giorni scorsi, come avevamo fatto sapere su queste pagine, nel cimitero erano stati osservati due giorni di chiusura, disposti dall'amministrazione comunale per effettuare gli interventi di pulizia straordinaria dei vialetti.

Il sito, quindi, tirato a lucido, ha riaperto i battenti mercoledì e sarà aperto da oggi fino al 2 novembre dalle 7 del mattino fino alle ore 17 del pomeriggio con orario continuato, per consentire alla cittadinanza di potere accedere senza interruzioni del servizio, che sarà garantito da una presenza assidua degli operatori.

Inoltre, per facilitare l’arrivo dei visitatori, nei giorni di oggi e domani l’amministrazione comunale, attraverso il servizio della ditta Autolinee Giordano, che cura i collegamenti fra Monreale e le borgate vicine, ha istituito il servizio del bus navetta, che parte da largo Canale la mattina dalle ore 7.45 fino alle ore 16.45 con frequenza ogni 30 minuti. Per oggi la ditta Giordano effettuerà solo un servizio dedicato, secondo le modalità descritte.

Per domani, invece, oltre al servizio dedicato, che sarà effettuato dalla linea 4 (anche in questo caso gratuito), saranno in funzione regolarmente le linee 5 e 6, che passano dal cimitero dirette verso le frazioni e che, pertanto, saranno gratuite fino a lì. Il resto della corsa, invece, sarà effettuato normalmente a pagamento.

Previsto anche l’impiego di alcune unità di personale del corpo della Polizia municipale per regolare la viabilità e dirigere il grande traffico veicolare che, come ogni anno, si crea lungo la via Pietro Novelli (parte alta), fino al bivio Villa Carolina, alla confluenza con la circonvallazione.

Va ricordato che per recarsi al cimitero, il senso di marcia consentito è quello “in salita”, cioè quello che va dall'abbeveratoio in direzione del cimitero. Chi proviene da valle, cioè dalla circonvallazione, una volta giunto al bivio Villa Carolina, non ha la possibilità di svoltare a destra e recarsi al cimitero, ma deve fare il giro. Due pattuglie della Polizia Municipale (una all'ingresso del piazzale ed una a Villa Carolina), presidiano la zona.