Commemorazione dei defunti, al via il piano straordinario per le visite al cimitero

Sarà istituito il servizio di bus navetta

MONREALE, 30 ottobre – Dopo i giorni di chiusura, dedicati agli interventi di pulizia straordinaria, riapre oggi il cimitero monumentale di Monreale, presso il quale, fino a tutto il weekend è previsto un grande afflusso di visitatori, in concomitanza con la festività della commemorazione dei defunti.

Il cimitero comunale sarà aperto da oggi fino al 2 novembre dalle 8 del mattino fino alle ore 17 del pomeriggio con orario continuato, per consentire alla cittadinanza di potere accedere senza interruzioni del servizio, che sarà garantito da una presenza assidua degli operatori.

Inoltre, per facilitare l’arrivo dei visitatori, nei giorni 1 e 2 novembre l’amministrazione comunale, attraverso il servizio della ditta Autolinee Giordano, ha istituito il servizio del bus navetta che partirà da piazza Canale la mattina dalle ore 7.45 fino alle ore16.45 con frequenza ogni 30 minuti. Per i giorni 1 e 2 novembre, sarà sospeso, infine, il regolare servizio bus delle autolinee Giordano delle linee 5 e 6.