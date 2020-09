Rientro a scuola: corresponsabilità e rispetto delle regole

Se n’è discusso ieri nel corso del format ''#Parliamone''

MONREALE, 17 settembre –Di fronte all’inizio di un nuovo anno scolastico, profondamente diverso rispetto a quelli cui eravamo abituati, ci sono due atteggiamenti fondamentali che ne dovranno caratterizzare l’essenza: corresponsabilità e rispetto delle regole.

Questo è emerso ieri sera durante il format di MonrealeNews “Parliamone” in cui sono state ospiti le dirigenti scolastiche Patrizia Roccamatisi, guida della scuola “Margherita di Navarra” e Francesca Giammona a capo della scuola “Francesca Morvillo”.

Le due scuole di Monreale hanno infatti pianificato il rientro a scuola in sicurezza, seguendo tutte le misure previste dalla normativa e dai documenti ufficiali emanati in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19 con particolare riferimento al documento tecnico dell’INAIL.

Il suono della campanella tornerà a scandire gli orari di ingresso ed uscita da scuola, ma questi ultimi saranno scaglionati insieme con l’utilizzo, laddove possibile, di tutti punti di accesso ed uscita dai locali scolastici proprio al fine di evitare possibili assembramenti.

Per entrambe le scuole sono state messe in campo nei mesi estivi tutte le azioni possibili, riuscendo ad ottenere, in alcuni casi, grazie alla collaborazione interistituzionale nuovi locali che potranno in parte concedere maggiore respiro per il rientro in aula in sicurezza ed il rispetto della misura del distanziamento.

Ma anche il tradizionale momento della ricreazione dovrà essere rivisto alla luce delle nuove regole e perciò per gli alunni non sarà possibile durante l’intervallo lasciare le aule se non per andare in bagno, ma anche in questo caso gli orari saranno sfalsati così da non creare assembramenti. Tutte le decisioni assunte ed i relativi piani di sicurezza saranno consultabili sui rispettivi siti web delle scuole.

Infine grande attenzione e responsabilità sarà richiesta alle famiglie cui le linee guida ministeriali demandano il compito della misurazione della temperatura corporea per gli alunni al fine di rispettare tutti i parametri sullo stato di salute previsti per l’ingresso in aula.

L’utilizzo delle mascherine fornite dalle scuole sarà invece obbligatorio per gli alunni al di sopra dei sei anni negli spostamenti e nei momenti in cui non sarà possibile mantenere le distanze prescritte.

Diverse sono state quindi le determinazioni adottate dalle scuole per la risoluzione delle varie problematiche rispetto alle quali però soltanto il richiamo al senso di responsabilità di tutti resta l’antidoto più efficace.

La sensibilizzazione sul tema della prevenzione e dell’adozione di comportamenti responsabili è dunque l’elemento imprescindibile che può davvero fare la differenza nella ripresa di quest’anno scolastico così insolito ma che ci restituirà un pezzo di normalità, ovvero la scuola.