''Re e Regine'': posizionati zoccolo e telaio per l’installazione delle opere di Nicolò Giuliano

L ’ opera del maestro monrealese adornerà la rotatoria tra via Palermo e via Benedetto D ’ Acquisto

MONREALE, 21 settembre – Non conosciamo ancora la fatica del maestro Nicolò Giuliano ma, all’interno dello spazio circolare occupato dalla rotatoria tra le vie Palermo e Benedetto D’Acquisto, è già possibile apprezzare la presenza di alcuni elementi che ospiteranno, come detto, le opere che l’artista donerà alla cittadina, appartenenti alla collezione “Re e Regine”.

Nel baricentro della rotatoria, infatti, è stato posto lo zoccolo per il posizionamento di una scultura, che sarà protetta da una teca di vetro – come anticipato dall’amministrazione comunale – e inquadrata in altezza dal telaio realizzato attraverso dei profilati, a sostegno delle due targhe in pietra lavica. Le opere, accoglieranno il pubblico all’ingresso della città, arricchendo così il corredo artistico di cui gode il territorio normanno.