Coronavirus: 108 nuovi contagi in Sicilia, positiva una dirigente scolastica di Partinico

Sono 108 i nuovi casi emersi, su 7.000 tamponi effettuati

PALERMO, 22 settembre – Sono stati registrati 108 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore. A comunicare il dato il bollettino del Ministero della Salute e la Protezione Civile.

Continua a preoccupare la provincia di Palermo con 63 nuovi casi registrati oggi, di cui 5 tra gli ospiti delle strutture della Missione di Biagio Conte. È record di tamponi nella nostra regione: ne sono stati effettuati 7.000, mai così tanti dall’inizio della pandemia.

La preside dell’istituto professionale Mario Orso Corbino di Partinico è risultata positiva al virus SARS-CoV-2 e la scuola è stata temporaneamente chiusa. L’Asp 6 ha già intrapreso le attività di tracciamento dei contatti avuti dalla donna per individuare altri possibili contagi e gli ambienti sono stati sanificati.

Dei 2.390 attuali positivi al coronavirus, 2.151 sono in isolamento domiciliare, 224 sono ricoverati con sintomi e 15 si trovano nei reparti di terapia intensiva. La nostra regione conta in totale 300 decessi (+1) e 3.455 dimessi guariti (+65).