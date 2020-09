Coronavirus, chiuse le scuole a Misilmeri, un caso al Maria Adelaide di Palermo

Sono 89 i casi registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, 3 i decessi

PALERMO, 23 settembre – In provincia di Palermo continua il ricorso alle misure restrittive per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. Anche nel Comune di Misilmeri è stata decisa la chiusura delle scuole dopo l’accertamento di 6 casi di positività al coronavirus.

Secondo quanto comunicato nell’ordinanza emessa dalla sindaca Rosaria Stadarelli, gli istituti di istruzione riapriranno battenti lunedì affinché l’Asp possa procedere con il tracciamento dei contatti avuti dalle persone contagiate. Stadarelli ha disposto inoltre la chiusura di sale giochi, centri scommesse, del mercato settimanale e di aree pubbliche quali ville e parchi.

Un caso di coronavirus è stato registrato anche all’istituto Maria Adelaide di Palermo: un alunno di prima media asintomatico è risultato positivo al tampone e di conseguenza tutta la classe si sta sottoponendo ai test rapidi. Disposta inoltre la chiusura della Galleria d’Arte Moderna sita a Piazza Sant’Anna e dell’Ecomuseo di via Messina Marine dopo l’accertata positività di un dipendente dell’Area Cultura della Gam.

I nuovi casi registrati nella nostra regione risultano essere in calo rispetto a ieri (sono 89) ma sono stati registrati 3 decessi in più, dunque il numero totale di questi ha raggiunto le 303 unità. Le persone attualmente positive sono 2.412, di cui 230 ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva e 2.166 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei dimessi guariti si attesta a 3.519 unità (+64 nelle ultime ventiquattro ore) e degli 89 nuovi casi ben 42 sono stati registrati nel Palermitano.