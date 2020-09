Consiglio comunale, nominati i revisori dei conti

Sono stati estratti a sorte nel corso della seduta odierna

MONREALE, 23 settembre – Sono stati sorteggiati oggi, nel corso della seduta consiliare, i tre componenti del Collegio dei revisori dei conti che resteranno i carica per il prossimo triennio. I tre professionisti erano fra i 240 aspiranti che avevano presentato richiesta nei mesi scorsi.

Dopo l’estrazione a sorte di oggi, così come prevede la legge, comporranno il collegio Rosa Montalto, Angelo Giallongo e Maria Apostolato.

Il Consiglio, inoltre, ha provveduto ad estrarre altri sei nominativi con funzione di eventuali supplenti, che saranno nominati in caso di rinuncia dei titolari o di eventuale mancanza di requisiti.

Gli uffici, infatti, dopo l’estrazione di oggi, procederanno alla verifica dei requisiti richiesti al momento della pubblicazione del bando.

Questi gli altri sei nominativi estratti: Matilde Riccioli, Diego Bellini, Giacomo Cambo, Calogero Cittadino, Domenico Meli, ed Alfredo Robbino.

Alla selezione avevano preso parte 240 professionisti, che sono poi stati scremati a 234, perché dopo una prima verifica sei di essi non avrebbero avuto i requisiti per essere ammessi al sorteggio.