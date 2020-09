Coronavirus: 102 nuovi casi registrati in Sicilia, preoccupa sempre la situazione del Palermitano

Positivo un dipendente dell’assessorato alla Salute di piazza Ziino

PALERMO, 28 settembre – Nelle ultime ventiquattro ore sono emersi nuovi casi di positività al Covid-19 nel capoluogo. Uno di questi riguarda un dipendente del Dipartimento della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, con sede in piazza Ottavio Ziino.

Si tratta di un uomo risultato positivo al tampone e asintomatico, e l’Asp ha già avviato lo screening dei contatti avvenuti. L’ufficio è stato temporaneamente chiuso affinché si possa procedere con la sanificazione, così come deciso per la sede della Città metropolitana di Palermo: a Palazzo Comitini infatti sono stati registrati due casi di coronavirus.

Lo stesso provvedimento è stato adottato per una sede decentrata del Comune di Palermo, sita a Piazza Marina, dopo che è emerso un sospetto caso di positività al virus da SARS-CoV-2. Non è migliore la situazione nelle scuole e in altri uffici della città: sono due i casi registrati al Maria Adelaide; anche alla scuola media Vittorio Emanuele Orlando è risultato un caso di positività al Covid-19, mentre un vero e proprio focolaio, con al momento 7 persone contagiate, si è sviluppato presso l’Ufficio Notificazioni della Corte d’appello di Palermo. In alcuni locali della Kalsa, di piazza Magione e di piazza Croci non sono mancate le sanzioni salate e le denunce, dato l’elevato numero di assembramenti sia all’interno dei pub che negli spazi esterni, oltre al mancato utilizzo della mascherina da parte dei presenti.

Dei 102 nuovi casi registrati sono 62 quelli emersi in provincia di Palermo. Attualmente le persone contagiate sono in totale 2.743, e di queste 294 sono ricoverate con sintomi, 15 si trovano in rianimazione e 2.434 in isolamento domiciliare. I decessi registrati finora dall’inizio della pandemia sono 309 (+1) e 3.733 è il numero totale dei dimessi guariti.