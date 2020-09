Corsa contro il tempo per il ripristino del manto stradale: traffico in tilt in pieno centro

I contemporanei interventi su diverse arterie hanno provocato l ’ ingorgo a piazzetta Vaglica. IL SERVIZIO

MONREALE, 29 settembre – Il Giro d’Italia è già sulla soglia della porta normanna e i cittadini cominciano a scalpitare. Nel frattempo, proseguono ininterrottamente le operazioni di ripristino del manto stradale lungo alcune zone del territorio e per l’amministrazione comunale è una corsa contro il tempo.

Stamattina, infatti, due interventi in contemporanea, hanno causato un vero e proprio ingorgo in quel di piazzetta Vaglica, bloccando per diversi minuti gli automobilisti. Ore 11,30 circa: il tratto di via Roma, inquadrato tra le piazze Matteotti e Vaglica, è soggetto a scarificazione. Contemporaneamente, su via Santa Maria Nuova, una finitrice pone sulla carreggiata il nuovo manto stradale.

