Monreale, nei weekend e nei giorni festivi centro storico interdetto alle auto

C'è l'ordinanza assessoriale che vieta il transito dal via Dante

MONREALE, 29 marzo – In occasione delle festività pasquali e dell’arrivo della primavera l’amministrazione si prepara ad accogliere i numerosi turisti che visiteranno la cittadina normanna e ha deciso di pedonalizzare anche la via Dante che si trova tra le due piazze del centro storico.

Questo servirà a valorizzare i capolavori dell’arte arabo-normanna, primi fra tutti il Duomo, il Chiostro e il Complesso Abbaziale Guglielmo II. Per il periodo compreso tra il venerdì e la domenica sera, compresi i festivi, il comando di Polizia Municipale ha emesso una ordinanza per l’istituzione del divieto di transito nella via Dante dalle ore 19 fino alle ore 8 del lunedì o del giorno feriale successivo al giorno festivo.

Lo rende noto l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde che ha ritenuto opportuno definire questo provvedimento al fine di apportare modifiche riguardanti la regolamentazione della mobilità urbana del centro storico e delle aree adiacenti al fine di armonizzare il transito veicolare e pedonale nell’area di Centro Storico e nelle zone adiacenti.

Pertanto, i veicoli provenienti da via Agonizzanti in direzione di via Dante proseguiranno obbligatoriamente per via salita Sant’Antonino etc. L’ordinanza sarà resa pubblica mediante la collocazione dei prescritti segnali stradali a cura del settore manutenzione dei servizi a rete del comune di Monreale.