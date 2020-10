Pioppo, una mucca cade e si incastra tra due rocce

Sul posto i soccorsi della Polizia Municipale, Guardia Forestale e Vigili del Fuoco

MONREALE, 6 ottobre – Un incidente difficile al momento da spiegare, tanto più da credere. Succede anche questo nel nostro territorio, nel caso specifico a Pioppo, sull'altipiano che sovrasta sulla sinistra il sentiero battuto verso Casaboli.

Un esemplare di mucca selvaggia, come le tante che popolano il territorio rurale e boschivo di Casaboli, è rimasta incastrata tra due rocce, probabilmente a seguito di una caduta dall'alto. Al momento, l'esemplare è vivo ma impossibilitato nei movimenti tanto che a soccorrerlo sono sopraggiunti prontamente i soccorsi, pronti a prevarla nel caso in cui non si riuscisse a liberarla con specifiche manovre. Per operare si attende però il parere del veterinario dell'asp di Palermo.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.