Via Togliatti, bonificata la discarica abusiva

Da circa un anno causava una mini emergenza igienico-sanitaria nella zona

MONREALE, 10 ottobre – Da circa un anno quel luogo era una sorta di discarica a cielo aperto, con materiale di risulta e rifiuti di ogni tipo. Oggi finalmente è stato rimosso per la soddisfazione, seppur sospirata dei residenti.

La strada in questione è la via Palmiro Togliatti, zona alta della città, dove da tanto tempo un enorme cumulo di rifiuti invadeva la sede stradale, creando una situazione di grande degrado, sia per la vista, sia – soprattutto – per la salute, dal momento che quei rifiuti diventavano facile ricettacolo di topi.

Oggi, grazie all’intervento della New System, l’area è stata bonificata. L’auspicio adesso è quello che il luogo possa essere rispettato – se prevarrà il senso civico e che l’area non si riduca nuovamente in una discarica a cielo aperto, come era diventata negli ultimi tempi.