Coronavirus, 366 nuovi casi e due decessi in Sicilia

Le vittime sono una donna di San Cipirello e un uomo di Niscemi

PALERMO, 14 ottobre – A Palermo il centro d’accoglienza “Asante” conta 18 persone positive al coronavirus: di queste, quattordici sono ospiti della struttura e quattro sono dipendenti. L’Asp ha già predisposto lo spostamento di dieci ospiti al San Paolo Palace, il “Covid hotel” del capoluogo, mentre gli altri quattro dovrebbero essere trasferiti entro oggi.

I quattro operatori si trovano invece in isolamento domiciliare. Attualmente il centro d’accoglienza offre rifugio a circa 110 persone. Il Covid-19 ha fatto chiudere i battenti a un nido comunale: si tratta dell’asilo “Altarello” per cui è stata disposta la chiusura e la conseguente sanificazione dei locali dopo l’avvenuto riscontro di un caso di positività al tampone. Una nuova vittima è stata registrata nella provincia di Palermo: una donna di San Cipirello di 83 anni è scomparsa stamattina all’ospedale Cervello dopo un ricovero in rianimazione durato qualche giorno. Positivo al Covid è risultato anche il figlio. Anche a Niscemi è scomparsa una persona: si tratta di un 79enne morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. I decessi si attestano dunque a 343 unità.

Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono emersi 366 nuovi casi, con un incremento del 3,7% (ieri erano stati 334). Delle 5.187 persone attualmente positive, 447 sono ricoverate in degenza ordinaria, 49 in terapia intensiva mentre 4.691 si trovano in isolamento domiciliare. Il numero totale dei dimessi guariti si attesta a 4.762 unità, 10.292 i contagi dall’inizio della pandemia.