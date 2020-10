Scomparso un vaso in piazza Vittorio Emanuele: ora si può parcheggiare liberamente

Un altro è stato rotto e i cocci sono stati messi nella “piramide”

MONREALE 17 ottobre – Un vaso scomparso “misteriosamente”. Era uno di quelli che alcuni mesi fa erano stati posti in piazza Vittorio Emanuele, per evitare la brutta abitudine del parcheggio selvaggio.

La segnalazione arrivata adesso alla nostra redazione si vuole occupare proprio di questo. Del fatto che i vasi sono stati posizionati in modo che nessuno potesse parcheggiare. La cosa, però, forse ha dato fastidio a qualcuno, che ha deciso di far scomparire completamente il vaso e permettere a chi vuole di parcheggiare la propria vettura. Non è nemmeno l’unico caso.

Prima del Giro D’Italia di sabato 3 ottobre, qualcuno ha rotto uno dei tanti vasi presenti per motivi ancora a noi non noti, col risultato che per evitare problemi durante il passaggio dei ciclisti i cocci raccolti sono stati spostati nella “Piramide di vetro”, passaggio che porta dentro le grotte di Monreale. Occorrerebbe, quindi, che venissero rimossi, per una questione di decoro.