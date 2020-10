Francesca Caracausi trionfa a ''Una voce per Monreale''

La manifestazione, giunta alla 10ª edizione, si è tenuta sabato scorso. Margherita Pollina si aggiudica la categoria Kids

MONREALE, 23 ottobre – Con una bella interpretazione del brano Stone Cold di Demi Lobato, Francesca Caracausi ha vinto la decima edizione del con corso canoro “Una voce per Monreale”, manifestazione anche quest’anno dedicata alla memoria di Marcello Micalizzi.

La serata finale, dopo il rinvio delle settimane scorse, si è svolta nella splendida sala Novelli all'interno del complesso monumentale Guglielmo II. La manifestazione è stata organizzata dall'Avis di Monreale e dalla Sicily Musica Academy di Monreale e Misilmeri, e si è tenuta nel rispetto della normativa anti-Covid.

Queste le classifiche finali:

Categoria Kids:

1 Margherita Pollina con il brano Love in di Rihanna

2 Chiara Sabella con il brano Wiched game di Grace Carter

3 Alessia Lucchese con il brano Main in the mirror di Michael Jackson

Categoria giovani-adulti:

1 Francesca Caracausi con il brano Stone Cole di Demi Lovato

2 Margherita Cipolla con il brano La voce del silenzio (versione Mina)

3 Alessia Pardo con il brano Run di Leonardo Lewis

4 ex aequo Emilia Rizzo con il brano Bound to you di Cristina Aguilera e 2FM con il brano Can't stop the feeling.

Gli organizzatori porgono un sentito ringraziamento al sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono.