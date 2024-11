Ju jitsu, Arcidiacono premia il giovane atleta Diego Cappello

A soli 13 anni è salito sul podio ai mondiali di categoria

MONREALE, 13 novembre – Il giovane campione di Ju-jitsu Diego Cappello è stato premiato dal sindaco Alberto Arcidiacono per il suo podio ottenuto ai campionati mondiali di Heraklion a Creta che si sono svolti lo scorso 3 novembre.

Il ragazzo a 13 anni ha gareggiato nella categoria Under 14. La cerimonia si è svolta nella sala del complesso Guglielmo, alla presenza dei genitori e familiari. Diego da nove anni frequenta la scuola di Ju-jitsu del maestro Pino Meli, la Marte Jitsu,nella palestra Sirius di Bonagia a Palermo.

“Avevo quattro anni e mezzo - dichiara Diego - quando mio nonno mi ha portato dal maestro e ho fatto la mia prima lezione e da allora non ho più smesso. Questo sport è diventata la mia grande passione. Da due anni sono diventato agonista e da allora sono iniziate tutte le competizioni. Ho gareggiato a livello regionale, a livello nazionale e da quest'anno ho affrontato questo nuovo traguardo dei campionati mondiali.

Ho vinto tante medaglie nel corso di questi anni, ma questa è stata sicuramente la più importante sia per il risultato, che per il fatto di aver affrontato un duro allenamento e soprattutto un'alimentazione corretta. L’ obiettivo era arrivare al podio: l'avevo promesso a me stesso e alla mia famiglia e sono contento di esserci riuscito.

È stata una gran bella soddisfazione salire sul podio in un paese straniero. Ringrazio il mio maestro che con passione mi ha allenato, la mia famiglia che mi ha aiutato e supportato. Ho capito che per raggiungere grandi obiettivi devi metterci il cuore e la testa.

Voglio dedicare questa medaglia a mio nonno Diego che sarebbe tanto orgoglioso di me e che mi guarda da lassù”. Il primo cittadino ha voluto premiare l’impegno di questo giovane ragazzo che così giovane e’ riuscito ad ottenere un grande risultato.