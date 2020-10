Edicola votiva di Via Venero, stamattina il sopralluogo del sindaco

Arcidiacono: "Cercheremo di salvaguardarla nel più breve tempo possibile"

MONREALE, 24 ottobre – Sono trascorsi appena due giorni dalla nostra segnalazione. Eppure qualcosa sembrerebbe essersi già cominciato a muovere. Stamattina, infatti, a visionare la criticità del monumento è intervenuto lo stesso primo cittadino.

Come vi raccontavamo, infatti, il pessimo stato degli ormai vetusti supporti in legno - posti circa vent'anni fa alle spalle dell'edicola monumentale risalente addirittura alla seconda metà del 1600 - non fornisce un adeguato sostesto alla struttura, il cui asse è dunque pericolosamente inclinato all'indietro. Condizione che ha oltretutto accelerato la comparsa di numerose e profonde crepe ai lati

L'interesse - stando alle dichiarazioni dirette di Arcidiacono - è certamente quello di salvaguardare un bene dalla indiscutibile valenza culturale, ma per farlo serve un intervento che deve essere minuziosamente pianificato. La speranza - continua il sindaco - è quella di farlo nel più breve tempo possibile, per far sì che un monumento storico di tal fatta non crolli rovinosamente.