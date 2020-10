Servizio idrico, Il Mosaico: ''Lavoriamo per mantenerlo in house''

“Ci impegneremo perché il sindaco rilanci tale opportunità”

MONREALE, 31 ottobre – Il movimento politico “Il Mosaico” di Monreale si dice pronto a mantenere il servizio idrico. Lo fa attraverso una nota ed alla luce del recente pronunciamento del Tar, che rileva vizi di forma sulla delibera che attribuiva le competenze all’Ati e dà ragione al Comune di Terrasini che si era rivolto al tribunale amministrativo.

“Il Mosaico – si legge nella nota – approfondisce e presta massima attenzione a questioni fondamentali per il nostro Comune quali, appunto, la gestione del Servizio Idrico Integrato. Siamo consapevoli che, ad oggi, il nostro Servizio non risulta efficiente e non riesce a soddisfare il fabbisogno di tutta la cittadinanza, così come, siamo consapevoli, che la legge regionale 19/2015 obbliga i Comuni che non hanno i requisiti di salvaguardia a cedere il proprio patrimonio infrastrutturale.

Tuttavia, riteniamo che la soluzione del passaggio all’ATI (a guida AMAP) non sia risolutiva dei problemi del Comune e dei cittadini.

L’ATI Palermo infatti - prima ancora di definire un Piano d’Ambito - ha deliberato di affidare la Gestione del Servizio Idrico Integrato di tutti i comuni della provincia ad AMAP S.p.A., società di capitali che, come tale, non può che perseguire la logica del profitto, all’evidenza inappropriata rispetto alla gestione di un bene di prima necessità ed essenziale come l’acqua.

Perdere la possibilità di gestire queste risorse in house - prosegue la nota - seppur con una modalità diversa rispetto a quella utilizzata finora, sarebbe grave per qualsiasi amministrazione comunale chiamata a fare funzionare i servizi, non certo a dismetterli.

La recente pronuncia del TAR, che attesta i vizi di forma delle delibere dell’ATI Palermo con le quali è stata affidata la gestione ad AMAP S.p.A., è un’occasione per il Comune di Monreale e per tutti i Comuni del comprensorio, poiché, evitando l’imminente cessione delle reti idriche, ci consentirà di lavorare nella direzione che riteniamo più adeguata a rendere il servizio efficiente, e quindi a poterlo “salvaguardare”.

Ciò in accordo a quanto condiviso con gli altri gruppi della maggioranza che sostiene l’Amministrazione Arcidiacono e in vista della programmazione di investimenti e di utilizzo di risorse (umane, economiche e ambientali) per il miglioramento e il potenziamento del Servizio Idrico Comunale.

Intendiamo impegnarci - conclude Il Mosaico - affinché il sindaco di Monreale, insieme agli altri Sindaci del territorio di riferimento, possa essere in grado di cogliere tale opportunità e rilanciare una politica del settore idrico più attenta all’utilizzo delle risorse e volta a garantire ai cittadini un bene primario ed essenziale, quale è l’acqua".