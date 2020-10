Niente acqua per la fontanella di Giacalone

Si attendono gli esiti dei prelievi effettuati da Amap

MONREALE, 31 ottobre – Ormai da più di 20 giorni viene registrata l’assenza di acqua nelle fontanelle di tutta Giacalone, usate da una buona parte di popolazione in questo periodo di emergenza sanitaria perché da sempre reputata “acqua pulita”.

Gli abitanti, fortemente scontenti, hanno deciso dopo le molte denunce avanzate verso chi di competenza, hanno deciso di segnalare il tutto alla nostra redazione.

“Le fontanelle di tutta Giacalone - dice il delegato sindaco della frazione di Pioppo, Giuseppe D’Alcamo, che abbiamo contattato – non sono state chiuse per sempre. L’Amap di Palermo ha fatto dei prelievi, dai quali è risultata la presenza di terriccio e altre sostanze organiche, ma comunque non permettevano la normale erogazione dell’acqua, la prossima settimana arriveranno gli ultimi esiti dei prelievi e saranno positivi come ci auguriamo verranno riaperte tutte le fontane e torneranno a essere accessibili per tutti i cittadini”.