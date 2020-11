Inciviltà in via Torres: cartoni di pizza e sacchetti abbandonati nelle aiuole

Qualcuno ci racconta: “A volte vi si raduno dei ragazzi a tarda sera”

MONREALE, 14 novembre - La segnalazione arrivata oggi alla nostra redazione vuole denunciare gli atti di inciviltà che avvengono spesso durante la notte nella salita di Via Torres. A raccontarceli è un venditore locale stanco di assistere a questi episodi.

Alcuni ragazzi verso la tarda sera a volte si siedono sulle scalinate ignorando il coprifuoco delle 22 imposto dal decreto ministeriale e consumano la propria pizza e la propria bevanda, poi, non contenti di aver già infranto le regole, tirano il cartone e le bottiglie di vetro nell’aiuola sottostante sparpagliando tutto il contenuto nell’aiuola.

Come se non bastaste nella mattinata sono comparse anche buste di plastica e lattine in allu-minio, Non è la prima volta che accadono atti di inciviltà nella via, davvero un pessimo biglietto da visita per i molti turisti che in tempi più tranquilli la percorrevano per arrivare al centro storico del paese.