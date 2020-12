Alunni positivi alla Guglielmo e alla Badiella: sospese le lezioni

Le lezioni proseguiranno in DAD per le classi interessate

MONREALE, 14 dicembre – E' la decisione scaturita alla firma delle due circolari emesse dall'ufficio del dirigente scolastico Iolanda Nappi. Le lezioni non potranno proseguire in presenza a causa della positività al Covid-19 riscontrata in alcune classi dei due istituti.

In particolare - come leggibile nel testo dell'atto - a rimanere a casa in via precauzionale saranno gli alunni della 2B e 3B della scuola secondaria di primo grado del plesso centrale della Guglielmo II, insieme alla 2C di scuola primaria del plesso ''Mattarella''. Per quanto riguarda invece la Badiella a continuare a svolgere la propria attività didattica in via telematica saranno le sezioni B ed F del plesso fino al 23 dicembre. La scuola, comunque, rimarrà chiusa per tutta la giornata di domani al fine di consentire le normali procedure di sanificazione, consentendo agli alunni di tutte le altre classi di poter tornare in aula già mercoledì 16.