Riqualificazione quartiere Carmine: stipulato il contratto oggi a Villa Savoia

Arcidiacono: ''Opera importante per il patrimonio cittadino''

MONREALE, 14 dicembre – Stamane a Villa Savoia é stato stipulato il contratto dei lavori di riqualificazione ambientale dello storico quartiere Carmine. A rappresentare il Comune di Monreale Maurizio Busacca dirigente dell’ Area Pianificazione del Territorio e per l’Impresa Coestra Srl di Marineo ha firmato l’amministratore unico Natale Raineri , ufficiale rogante il segretario generale del Comune Francesco Fragale.

La notizia è stata resa nota dal sindaco Alberto Arcidiacono il quale con grande soddisfazione ha dichiarato: “Parte una delle più importanti opere pubbliche per la valorizzazione e la riqualificazione di un patrimonio artistico che darà nuovi risvolti alla nostra città”. L'impresa si è aggiudicata la gara per € 2.405.281,25 oltre IVA al 10 per cento .

Il progetto é stato finanziato dalla Regione Siciliana grazie alle risorse del FSC 2014-2020 e 104.775,46 euro a carico del bilancio comunale. I lavori prevedono il rifacimento totale del servizio idrico e della rete fognaria, il rifacimento del manto stradale in basolato e la realizzazione dell’impianto di illuminazione artistica. È previsto anche il recupero dei cortili dello storico quartiere e la piazzetta dell’Odigitria dove sorge l’omonima chiesa. Sarà realizzato, infine, un collegamento con il parcheggio Torres tramite due scalinate in corrispondenza di via Carmine di via Benedetto Civiletti.