Qualcuno lo aspettava per caso? È arrivato… il padel

L ’ alternativa al calcetto è già praticabile presso l ’ impianto sportivo Florio di via Aquino 110. IL SERVIZIO

MONREALE, 9 gennaio – “Qualcuno lo aspettava per caso?”: un’espressione, questa, che accomuna soltanto chi ha avuto il privilegio di apprezzare la techno durante gli anni ’90 e, non ce ne vogliano le nuove generazioni, né il mitico Sandro Replay, ma l’approdo di questa disciplina a Monreale – città che offre ridotte opportunità in materia di sport – merita lo stesso annuncio del grande DJ Tatanka: è arrivato il padel!

Chiamatela voglia di praticare sport, chiamatela astinenza da calcetto. Finalmente, in città, è approdato il padel, alternativa valida ai diversi campi verdi siti nel territorio normanno, spenti, da più di 2 mesi, da un decreto presidenziale.

