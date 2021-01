Franco Tusa è il nuovo presidente del consorzio irriguo 2° braccio Giacalone

E’ stato eletto nei giorni scorsi. A breve un incontro con l’amministrazione comunale

MONREALE, 10 gennaio L’elezione svoltasi nei giorni scorsi del consorzio irriguo 2° braccio Giacalone, ha portato al vertice Franco Tusa, conosciuto a Monreale per aver ricoperto negli anni passati ruoli di consigliere comunale e assessore all’interno dell’amministrazione cittadina.

Da anni sono note le sue attività come direttore del museo mineralogico “Marco Maiorana Presidio di Legalità”, che trova ospitalità, in attesa di una collocazione ottimale, presso l’istituto Antonio Veneziano.

Il consorzio irriguo, che accoglie circa 500 utenti e che oltre a porsi l’obiettivo di una corretta distribuzione dell’acqua, sia per uso potabile che irriguo tra i soci, si è reso disponibile a concedere al Comune di Monreale, a fronte dell’emergenza di questa estate, parte della propria disponibilità idrica.

Anzi a tal proposito, Franco Tusa, ha chiesto formalmente un incontro al sindaco di Monreale e all’assessorato regionale Agricoltura e Foreste al fine di arrivare ad una giusta redistribuzione delle acque delle sorgenti che insistono nel territorio, incontro che si ritiene importante ed opportuno anche in vista delle nuove tendenze della Green Agricoltura che vede molti giovani, dopo anni di trascuratezza ed abbandono delle nostre campagne, riaffacciarsi alla terra e che occorre per questo incentivare e coadiuvare.