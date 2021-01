Arcidiacono si prende la responsabilità: scuole chiuse a Monreale fino al 23 gennaio

La chiusura non arriva dalla Regione, la dispone il sindaco

MONREALE, 16 gennaio – Scuole chiuse a Monreale fino al 23 gennaio per far sì che possa essere realizzata in maniera efficace la campagna di screening nel territorio. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono sul suo profilo facebook.

Tutte le attività in presenza, pertanto, riprenderanno solo dopo quella data. Arcidiacono, in pratica sceglie, a sorpresa, di assumersi la responsabilità di chiudere, nonostante il governo della Regione abbia confermato la ripresa delle lezioni per asili nido, scuole dell’infanzia, elementari e 1ª media. Per gli studenti dalla seconda media in poi, invece, le lezioni sarebbero avvenute in Dad. la decisione, che arriva dopo un serrato confronto con il commissario regionale Covid, Renato Costa è stata motivata con la necessità di conoscere gli esiti della campagna di screening. ipotesi, pertanto, che consente una chiusura temporanea,

“Avendo riconosciuto fondamentale la campagna di screening lanciata in questi giorni rivolta alla comunità scolastica – scrive Arcidiacono – in attesa degli esiti della stessa scelgo di sospendere le attività in presenza, per tutte le scuole del nostro territorio (di ogni ordine e grado) fino al 23 gennaio, certo che tutto ricomincerà nel migliore dei modi. Vi esorto contestualmente a collaborare tutti affinché le attività di screening vengano svolte al meglio, grazie alla vostra disciplinata partecipazione”.