Coronavirus, 1.439 nuovi casi in Sicilia. Aumentano i vaccinati contro il coronavirus

PALERMO, 17 gennaio – Sono 1.439 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati nella nostra regione, a fronte di 9.090 tamponi molecolari e 35.437 test rapidi effettuati. Il numero delle vittime si attesta a 35 unità, mentre i dimessi guariti sono stati 431.

Delle 46.425 attualmente positive al coronavirus, 1.630 sono ricoverate in degenza ordinaria (+12) e 208 in terapia intensiva (-4). Ad oggi, a 93.051 persone nella nostra Isola è stato somministrato il vaccino Pfizer contro il virus da SARS-CoV-2. In tutta Italia sono stati registrati 12.545 nuovi casi e 377 decessi.