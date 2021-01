Covid, a Monreale nessun incremento

Sono 325 le pazienti negativizzate e 160 i positivi

MONREALE, 29 gennaio – Il bollettino comunale, in pubblicazione sul sito istituzionale, conta per la giornata di oggi, venerdì 29 gennaio, un numero di positivi pari a 160 pazienti.

Basandoci sul report quotidianamente in evidenza sulla situazione epidemiologica nel territorio, soltanto un paziente - nel corso di queste ventiquattro ore - ha riscontrato un esito negativo al proprio tampone, negativizzandosi al virus. Segnale tangibile e quantomai evidente di una condizione sanitaria pressoché stabile nel suo incremento, ma altrettanto lenta in fase di discesa. Dati dunque che, nella loro lettura generale, non possono ovviamente che confortare, rammentando al tempo stesso come la lotta alla diffusione virale passi ancora adesso - in attesa di rincari alla campagna vaccinale - dalle ormai usuali ma sempre valide norme anti-contagio. Limitazione negli spostamenti ai soli casi di necessità, obbligo di mascherina e distanziamento sociale in luoghi di consueto affollamento, rimangono dunque ancora gli inevitabili dictat a cui attenersi.