Covid, in Sicilia il trend di incidenza nelle scuole del primo ciclo in netto calo

MONREALE, 6 febbraio – L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha pubblicato ieri sul sito istituzionale l’aggiornamento all’1 febbraio della rilevazione dell’incidenza di casi positivi al Covid-19 nelle scuole d’infanzia e del primo ciclo in Sicilia.

I dati emersi sono confortanti perché rilevano un ulteriore abbassamento dell’incidenza di casi di positività all’interno delle scuole del primo ciclo rispetto al mese di novembre 2020. Il valore percentuale del dato relativo al trend di alunni positivi al Covid-19 si mostra in netta diminuzione, passando dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,27% dell' 1 febbraio 2021. In particolare, su un totale di 441.933 alunni sono stati rilevati 1.183 casi di positività per un’incidenza di alunni positivi sul totale dello 0,27%.

Lo studio effettuato ha inoltre analizzato la distribuzione dei casi di positività nelle classi, mostrando elementi ancor più rassicuranti. Il rapporto medio tra alunni positivi e classi con alunni positivi, infatti, si attesta all’1,13%, evidenziando una situazione di assenza di focolai.

Da questo punto di vista l’analisi condotta ed il confronto con la situazione dello scorso mese di novembre rappresenta un decremento dei casi. Infatti, rispetto al 19 novembre 2020, la variazione di casi registrata riguarda il numero di 85 alunni positivi in meno per l’infanzia, 307 in meno per la primaria e 463 in meno per la secondaria di primo grado per un totale di 855 alunni positivi in meno ed una diminuzione in termini percentuali del 42%.