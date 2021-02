Evergreen, i volontari inaugurano il pick-up

Il brindisi è avvenuto questo pomeriggio in piazza Guglielmo II. Emanuela Terzo: ''Dedico questo successo ai miei ragazzi, adesso mettiamoci a lavoro''

MONREALE, 15 febbraio – ''In soli 5 mesi siamo riusciti a raggiungere un altro traguardo importante. Siamo un’associazione giovane che conta già numerosi volontari e che ha maturato nel tempo tutti i requisiti utili per partecipare al bando istituito dalla Regione Siciliana, ottenendo pertanto questa vettura che ci consentirà di svolgere nel migliore de modi il nostro impegno nel sociale e nel territorio in generale''.

È quanto affermato questo pomeriggio da Emanuela Terzo, presidente dell’associazione Evergreen, in occasione del brindisi inaugurale avvenuto intorno alle 18 in piazza Guglielmo II, dinnanzi a gran parte del proprio gruppo e alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, dell’assessore delegato alla Protezione Civile Paola Naimi e del presidente della Consulta di Pioppo, frazione ospitante il quartier generale dell’associazione.

''Sono sicura che questi traguardi - ha aggiunto Terzo - ci permetteranno nel tempo di raggiungere altri importanti obiettivi, ponendo alla base del nostro lavoro l’impegno che quotidianamente dimostriamo sul territorio. Questo successo lo dedico a tutti voi - ai volontari, ndr - augurandovi buon lavoro. Quello non manca mai”. Durante la cerimonia, l’associazione, prima di dar spazio alle bollicine , ha consegnato alle istituzioni politiche presenti un gagliardetto raffigurante al centro lo stemma di Evergreen.