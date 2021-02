Ancora lamentele per la via Cozzo del Pigno

Per i residenti della strada il dissesto è da parecchio tempo insostenibile

MONREALE, 17 febbraio – Abbiamo imparato a conoscerla (nostro malgrado) come la via del "Dio ti sente, il Comune no!" e la notizia - per quanto fattuale - era stata da noi riportata con una vena di amarissimo sarcasmo.

La verità, però, è che c'è veramente poco da ridere. E i residenti della via Cozzo del Pigno, in località Giacalone, lo sanno benissimo. E' per tale ragione che tornano a farsi sentire le loro lamentele - peraltro a distanza di poco tempo dalla quella nostra prima segnalazione - per quel profondo dissesto stradale che coinvolge quasi tutto il tratto viario. Profondo come profonde sono le buche e le scaffe che martoriano l'asfalto e anche la pazienza di quegli utenti che (consapevoli o no delle sue condizioni) si ritrovano a percorrerla.

Uno stato più volte posto direttamente all'attenzione delle varie amministrazioni che si sono susseguite in questi anni, certamente prendendo nella dovuta considerazione la problematica ma senza mai attivamente dar seguito a un'opera di ripristino e correzione effettiva del manto stradale. Già molte, per la verità, erano state le risposte al nostro precedente articolo da parte di alcuni residenti che - nei commenti - avevano addirittura riportato la notizia di alcune precedenti raccolte firme, accompagnate da lettere di segnalazione già presentate, senza che a queste sia stato dato seguito.