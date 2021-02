Scuola Veneziano-Novelli, al via campagna vaccinale per docenti e personale ATA

Al via la campagna vaccinale AstraZeneca per il personale scolastico tra i 18 ed i 55 anni

MONREALE, 17 febbraio – A seguito dell’avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico delle istituzioni scolastiche, per il personale docente ed ATA dell’istituto comprensivo “Veneziano-Novelli” si sono aperti i termini per la manifestazione di disponibilità.

In particolare, i docenti ed il personale scolastico di età compresa tra 18 e 55 anni dovranno presentare alla dirigenza scolastica la propria disponibilità a sottoporsi alla campagna vaccinale entro giorno 19 febbraio. Parte così anche per Monreale un momento atteso per il personale scolastico che già da qualche giorno ha preso il via per alcune scuole di Palermo.

Sarà infatti la scuola di titolarità ad effettuare l’iter necessario per la prenotazione, facendo seguito alle disposizioni emanate dal Commissario ad acta per l’emergenza Covid che ha inviato alle scuole apposite note sulle procedure da seguire.