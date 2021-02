Coronavirus, 484 nuovi casi in Sicilia. Isolato a Palermo un turista positivo

Il contagio sarebbe stato riscontrato a bordo della Msc Grandiosa, partita domenica scorsa da Genova

PALERMO, 17 febbraio – Nonostante le misure restrittive che continuano a interessare il Paese nella lotta contro il coronavirus, le navi da crociera hanno ripreso i loro tour nel Mediterraneo.

Quest’oggi a Palermo sono stati fatti sbarcare due passeggeri della nave da crociera Msc Grandiosa, che avrebbe intrapreso il viaggio dal porto di Genova il 14 febbraio.

Si tratterebbe di una coppia, di cui l’uomo positivo e la donna risultata negativa al tampone. Per i due e per tutte le persone venute a contatto con loro sarebbe stato disposto l’obbligo di isolamento una volta accertati l’avvenuto contagio. Anche a bordo della nave, secondo quanto emerge dalla ricostruzione del Giornale di Sicilia, ci sarebbero dunque persone positive al Covid-19.

I casi registrati nella nostra Isola nelle ultime ventiquattro ore sono 484, a fronte di 23.794 analisi processate. I dimessi guariti sono stati 1.285, mentre il numero delle vittime si attesta a 24 unità. I ricoverati sono rispettivamente 961 in degenza ordinaria e 154 in terapia intensiva; 12.074 i nuovi casi di coronavirus in tutta Italia, 369 i decessi.