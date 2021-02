Coronavirus, 480 nuovi casi in Sicilia. Quasi 250 mila i vaccinati

Il dato sui nuovi contagi differisce solo di poco da quello della giornata precedente

PALERMO, 18 febbraio – Oggi sono stati registrati 480 nuovi casi di positività al Covid-19 (4 in meno rispetto a ieri). La curva epidemiologica risulta dunque stabile: sono stati 9.467 i tamponi molecolari e 15.307 i test rapidi processati.

Il numero delle vittime si attesta a 26 unità, mentre sono state 1.105 le persone definitivamente negativizzate nelle ultime ventiquattro ore. I ricoverati sono invece 1.075 in degenza ordinaria e 145 in terapia intensiva.

Prosegue la lotta farmacologica al coronavirus: il numero dei siciliani a cui sono stati somministrati i sieri anti Covid sono ben 248.850. I casi di contagio riscontrati in data odierna nella nostra Isola vedono ancora una volta in Palermo la provincia più colpita (+176), seguita da Catania (+111) e Messina (+51). In tutta Italia sono stati accertati 13.762 nuovi casi di Covid-19 e 347 vittime.