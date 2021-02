Coronavirus, 474 nuovi casi in Sicilia. Iniziata oggi la campagna vaccinale

Tante le strutture della nostra regione coinvolte nell’iniziativa

PALERMO, 20 febbraio – In partenza oggi le vaccinazioni contro il coronavirus per gli over 80. La somministrazione è stata svolta su tutto il territorio regionale; gli hub vaccinali di Palermo e Catania sono ancora in fase di completamento e dovrebbero essere attivi dall’inizio della settimana entrante.

Secondo quanto riportato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, l’hub vaccinale di Palermo si estenderà per circa 5.000 metri quadrati e permetterà la somministrazione media giornaliera di 8 mila dosi. Notizie incoraggianti che si accompagnano alla stabilità della curva epidemiologica nella nostra Isola: i nuovi casi di Covid-19 registrati sono infatti 474, su 7.658 tamponi molecolari e 15.649 test rapidi effettuati.

Cala il numero delle vittime (18 in data odierna) ma c’è un’impennata di guariti (+2.119). Su 29.906 siciliani attualmente positivi al coronavirus, 1.007 sono ricoverati con sintomi (-27) e 145 si trovano in terapia intensiva (-5). In tutta Italia oggi 14.931 persone sono risultate positive al virus da SARS-CoV-2 e 251 sono decedute.