Coronavirus, 411 nuovi casi in Sicilia. 18 le vittime

Stabile la situazione epidemiologica nella nostra Isola

PALERMO, 21 febbraio – Sono 411 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 7.778 tamponi molecolari e 12.134 test rapidi processati. Continua a salire il numero dei vaccinati: ad oggi sono 267.322. Le vittime sono state invece 18, dato uguale a quello della giornata precedente.

Le persone definitivamente guarite dal Covid-19 sono oggi 1.119 (ieri erano stati 2.119) e i siciliani ancora positivi alla malattia sono 29.180. Di questi, 989 sono ricoverati in degenza ordinaria (-18) e 143 in terapia intensiva (-2). In tutta la penisola sono stati accertati 13.452 nuovi casi di contagio e 232 decessi.