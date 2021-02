Coronavirus, 412 nuovi casi in Sicilia. Quattro casi di variante inglese al Civico

A renderlo noto lo stesso nosocomio palermitano

PALERMO, 22 febbraio – Tra le persone ricoverate presso l’ospedale Civico di Palermo sono stati segnalati 4 casi di positività alla variante inglese del Covid-19. Le analisi sono state svolte al Policlinico e gli esiti non hanno lasciato dubbi. A comunicare l’avvenuto riscontro di tali casi di contagio è stata l’Azienda sanitaria stessa.

“Questa notizia deve prospettare una serena e consapevole percezione che la battaglia contro il coronavirus non è vinta e bisogna tenere alta la soglia di attenzione. L’Azienda manterrà lo scrupoloso approccio cronologico nel governare gli intervalli tra i test di laboratorio a cui si sottopone tutto il personale

sanitario e serrerà la sorveglianza sulle procedure d’accettazione della casistica in ingresso” si legge in una nota rilasciata dalla struttura.

Sono 412 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 18.558 analisi effettuate. Le vittime sono state 19, mentre il numero dei dimessi guariti si attesta a 206 unità. I ricoverati sono rispettivamente 985 in degenza ordinaria (-4) e 142 in terapia intensiva (-1). In tutta Italia sono stati riscontrati 9.630 nuovi casi di Covid-19 e 274 decessi.