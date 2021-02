Coronavirus, in aumento i nuovi casi in Sicilia: sono 613

La curva epidemiologica torna a salire

PALERMO, 25 febbraio – Sono 613 i casi di positività al Covid-19 registrati nella nostra Isola oggi: le analisi processate sono state 9.022 nel caso dei tamponi molecolari, mentre 16.165 è il numero dei test rapidi.

Delle 27.026 persone attualmente positive al virus da SARS-CoV-2, 930 sono ricoverate in degenza ordinaria (-16) e 131 in terapia intensiva (+1).

Per tutti gli altri cittadini è stato invece disposto l’obbligo di isolamento domiciliare. Il bollettino odierno segnala anche 15 decessi e 1.262 dimessi guariti; il numero delle persone vaccinate nella nostra regione si attesta a 301.722 unità. In tutta Italia sono stati accertati 19.886 nuovi casi di coronavirus e 308 vittime.