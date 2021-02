Abbeveratoio, rimosso il palo della luce pericolante

L’operazione conclusa ieri consentirà l’abbattimento di due alberi inclinati e pericolosi

MONREALE, 26 febbraio – Dopo le numerose segnalazioni effettuate all’Enel nei mesi scorsi e fino a qualche giorno fa, si sono concluse ieri le operazioni di rimozione del palo della luce in cemento armato che sorgeva in via Pietro Novelli, nei pressi dell’abbeveratoio.

Il palo era sensibilmente ammalorato, con l’armatura metallica già “scoppiata” ed a vista. Un pericolo, in sostanza, per la pubblica incolumità. Sul palo, tra l’altro, erano quasi adagiati due alberi alti, ormai sensibilmente inclinati e pertanto potenzialmente pericolosi.Qualche mese fa l’intervento degli operai supportati dai volontari guidati da Alessandro Maenza, con cui alcuni alberi erano stati rimossi, perché inclinati, non aveva compreso quello sui due alberi della zona abbeveratoio, proprio per la presenza di questo palo, anch’esso deteriorato.

Adesso, quindi, il comune potrà programmare gli interventi di rimozione degli alberi, circa 8-9. Per 2 o 3, però, a causa delle loro dimensioni, sarà necessario l’uso di una speciale piattaforma che sarà fornita da una ditta già individuata. L’accordo servirà a garantire la rimozione anche degli alberi più grossi che necessitano di essere segati, ivi compresi quelli del cimitero e di piazza Europa. Probabile che la zona possa essere messa in sicurezza nel corso della prossima settimana.