Coronavirus, 453 nuovi casi in Sicilia. Stabile il numero dei decessi

Coronavirus, 453 nuovi casi in Sicilia. Stabile il numero dei decessi

Risultano in diminuzione anche i ricoveri

PALERMO, 28 febbraio – Sono 453 i casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 16.690 test rapidi e 8.100 tamponi molecolari processati. Stabile il numero delle vittime (anche oggi 21 in più rispetto alla giornata precedente) e in aumento quello delle persone vaccinate (a oggi 335.611).

Il numero dei dimessi guariti si attesta invece a 221 unità; delle 25.982 persone attualmente positive affette dal virus da SARS-CoV-2, 858 sono ricoverate con sintomi (-10) e 133 in terapia intensiva (con un decremento di una singola unità in data odierna). In tutta Italia sono stati accertati 17.455 nuovi casi di contagio da coronavirus e 192 decessi.