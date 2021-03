Coronavirus, 478 nuovi casi in Sicilia. 18 le vittime

Aumenta di poche unità il numero dei nuovi positivi

PALERMO, 1 marzo – Sono 478 i nuovi casi di contagio riscontrati nella nostra Isola nelle ultime ventiquattro ore. Le analisi effettuate sono state 12.667 nel caso dei test rapidi, mentre si attesta a 8.197 unità il numero dei tamponi molecolari processati; 18 le vittime di oggi. È quanto emerge dal bollettino della Regione Siciliana.

Le persone definitivamente guarite dal Covid-19 sono 261, mentre 26.181 sono i cittadini attualmente positivi alla malattia. La somministrazione del vaccino ha già coinvolto 345.775 abitanti della nostra regione e i ricoveri sono così ripartiti: 132 in terapia intensiva (-1) e 858 in degenza ordinaria (non perviene alcun dato aggiornato). In tutta Italia sono stati registrati 13.114 nuovi casi di Covid-19 e 246 decessi.