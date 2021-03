Coronavirus, 592 nuovi casi in Sicilia. Chiusa una scuola a Capaci

Il provvedimento è arrivato dopo il riscontro di alcuni contagi in una classe

PALERMO, 6 marzo – Un numero imprecisato di casi di positività al Covid-19 è emerso in una classe della scuola elementare “Alcide De Gasperi” sita a Capaci. Sarebbero risultati positivi al tampone sia un’insegnante che alcuni alunni: per questo il primo cittadino Pietro Puccio ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura del plesso.

Il provvedimento sarà in vigore da giorno 8 al 21 marzo, salvo ulteriori proroghe. Intanto per l’intera classe è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare, a cui dovranno seguire delle analisi da effettuare tramite tampone molecolare: è quanto dichiarato dal sindaco del comune palermitano.

Rispetto alla giornata precedente salgono di poco più di 70 unità i nuovi casi di coronavirus: questi sono 592, registrati su 7.692 tamponi molecolari e 18.544 test rapidi processati. Le vittime sono state 10, mentre il numero dei dimessi guariti ha toccato le 3.533 unità. Delle 19.727 persone attualmente affette dalla malattia, 783 sono ricoverate in degenza ordinaria (-7) e 121 in terapia intensiva (+1). In tutta la nazione si segnalano oggi 23.641 nuovi contagi e 307 vittime.