Pioppo, guasti alla rete idrica e disservizi da quasi una settimana

Il delegato di frazione D'Alcamo: ''Rete disastrosa, allertato il sindaco Arcidiacono che mi ha assicurato di seguire da vicino la vicenda''. Oggi l'intervento della ditta

MONREALE, 8 marzo – Un problema annoso ma che purtroppo continua a far notizia. Guasti alla fragilissima rete idrica di Pioppo continuano a flagellare - ormai da poco meno di una settimana - il quotidiano dei cittadini di frazione.

Cause di lamentele sono dunque i ripetuti disservizi che quasi a cadenza mensile - così ci riferiscono alcuni residenti tramite segnalazioni - lasciano alcune zone all'asciutto, costringendo a un approvigionamento straordinario del quale si stanno occupando l'operatore comunale di competenza insieme al delegato di frazione Giuseppe D'Alcamo il quale, rivolgendosi alla nostra redazione, assicura: ''Ennesimo guasto alla rete idrica, disastrosa nel nostro paese e che ci sta causando disagi notevolissimi, nonostante l'acqua non manchi del tutto. Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, è già stato allertato del problema e mi ha assicurato che seguirà lui stesso la vicenda da vicino". Intanto per stamattina - ci informa - è stato programmato un intervento da parte della ditta responsabile. "Spero davvero - continua D'Alcamo - che l'amministrazione nel suo mandato risolva definitivamente il problema".