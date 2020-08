Dissesto idrico, a Pioppo oggi l'incontro con il Consorzio Giacalone

E' stata misurata la portata del pozzo, usufruibile in caso di necessità. LE FOTO

MONREALE, 31 agosto – L'acqua al momento c'è, ma salvaguardarsi da una possibile condizione di dissesto idrico di sicuro non fa mai male. Soprattutto considerando gli innumerevoli interventi da parte dei soccorritori che, spendendosi per sedare i devastanti roghi di questi giorni, hanno più volte attinto alle fonti di rifornimento.

E' in virtù di tale ragione che, proprio questa mattina, una delegazione composta dagli assessori Geppino Pupella e Nicola Taibi, dal delegato di frazione Giuseppe D'Alcamo, accompagnati dai tecnici comunali Sciortino e Curcio, ha voluto incontrare il consorzio "Giacalone Braccio 1-2" per la misurazione della portata del pozzo. E' emerso che il pozzo è in grado di erogare circa 10-11 litri al secondo. Stando così le cose, pertanto, l'acqua da esso proveniente - qualora fosse strettamente necessario e vi fossero condizioni di emergenza - potrà dunque essere utilizzata da tutta quanta la frazione, non estranea certamente al rischio di dissesto idrico. Tutto ciò, come ha ribadito D'Alcamo che, in caso di priorità e di scelte, va sempre privilegiato l'uso idro-potabile, piuttosto che quello agricolo.